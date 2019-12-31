Испания

Форвард Реала Мариано Диас может продолжить карьеру в Лионе.

Лион готов вернуть Мариано Диаса, сообщает Get French Football.

По информации источника, мадридский клуб готов отпустить 26-летнего форварда в бесплатную аренду.

При этом, "ткачи" должны взять на себя расходы по заработной плате, а это примерно два миллиона евро.

В текущем сезоне Мариано Диас не появлялся на поле за мадридский клуб. В последний раз он играл еще в мае.

Ранее сообщалось, что Герта проявляет интерес к хавбеку Лиона.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.