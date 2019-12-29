Германия

Полузащитник Лиона Люка Тусар может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Люка Тусар заинтересовал Герту, сообщает RMC Sport.

По информации источника, немецкий готов предложить 25 миллионов "ткачам" за своего хавбека. Также Герта готова повысить заработную плату 22-летнему футболисту в три раза.

Ранее Герта предлагала Лиону 20 миллионов, но получила отказ.

Также сообщалось, что берлинский клуб заинтересован в услугах хавбека Арсенала Гранита Джаки.

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