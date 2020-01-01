Сроки возвращения полузащитника Атлетико пока неизвестны.
Тома Лемар, Getty Images
01 января 2020, 10:44
Хавбек Атлетико Тома Лемар получил травму подколенного сухожилия правой ноги, сообщил официальный сайт клуба.
Ориентировочная дата возвращения игрока пока не называется.
В текущем сезоне на счету Лемара 21 матч во всех турнирах за "матрасников", в которых атакующий игрок результативными действиями не отметился.
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Уже зимой Тома может покинуть Атлетико. Интерес к французу приписывают лондонскому Арсеналу, а также другим клубам.
Атлетико после 18 туров Ла Лиги идет на четвертом месте с 32 очками, отставая на семь пунктов от лидирующей Барселоны.