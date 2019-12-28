Англия

Лондонский клуб нацелился на хавбека Атлетико.

Полузащитник Атлетико Тома Лемар попал в сферу интересов Арсенала, сообщает издание AS.

Лондонский клуб планирует укрепить состав в январе и хочет подписать хавбека "матрасников". Француз не входит в планы Диего Симеоне, и "канониры" хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы переманить его.

Лемар перешел в Атлетико летом 2018-го из Монако за 70 млн евро. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 21 поединок в футболке "рохибланкос", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Лемар отклонил предложение Лиона.

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