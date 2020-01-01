Испания

В период с 2010 по 2019 год включительно аргентинец забил 522 гола.

Нападающий Барселоны Лионель Месси забил 522 гола в "десятых" годах – на 45 больше, чем его "вечный" визави Криштиану Роналду. При этом оба футболиста забивали около мяча за игру: у Месси голевой коэффициент равен 1,002, а у Роналду – 0,975.

Месси и Роналду также заняли два первых места в списке лучших бомбардиров десятилетия в Ла Лиге.

Третьим стал форвард Баварии Роберт Левандовски, забивший за мюнхенцев и дортмундскую Боруссию 324 гола в 454 играх.

Только двое игроков среди топ-10 провели всю декаду в одном клубе – Месси и занявший 10-е место форвард Реала Карим Бензема. Француз отличился 232 голами в 470 матчах.