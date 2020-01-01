"Сливочные" хотят подписать сенегальского форварда.
Садио Мане, Getty Images
01 января 2020, 13:11
Нападающий Ливерпуля Садио Мане вновь попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает Le10Sport.
"Сливочные" планируют укрепить линию нападения и уже начали переговоры с представителями сенегальского форварда. Руководство мадридского клуба рассматривает 27-летнего игрока в качестве замены для Гарета Бэйла.
Действующий контракт Мане с Ливерпулем рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне нападающий провел 27 поединков в футболке "красных", забив 14 голов и совершив 11 ассистов.
Ранее сообщалось, что Реал предложил Наполи 70 миллионов евро за Фабиана Руиса.
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