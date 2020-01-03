Полузащитник мадридского Реала Эден Азар пропустит турнир за Суперкубок Испании.
Эден Азар, getty images
03 января 2020, 14:29
Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан рассказал, что повреждение бельгийского футболиста, которое он получил более месяца назад, не даст ему сыграть в финале четырех за Суперкубок Испании.
"Он на 100% не будет в списке игроков, которые могут сыграть в Суперкубке Испании. Он не полетит с нами, а продолжит восстанавливаться. Надеюсь, когда мы вернемся назад в Испанию, мы увидим его на тренировках", — передается слова Зидана AS.
В полуфинале Суперкубка Испании мадридский Реал встретится с Валенсией, а сам поединок состоится 8 января.
Стоит отметить, что Азар по итогам прошлого года получил приз лучшему игроку Бельгии.
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