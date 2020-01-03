Испания

Полузащитник мадридского Реала Эден Азар пропустит турнир за Суперкубок Испании.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан рассказал, что повреждение бельгийского футболиста, которое он получил более месяца назад, не даст ему сыграть в финале четырех за Суперкубок Испании.

"Он на 100% не будет в списке игроков, которые могут сыграть в Суперкубке Испании. Он не полетит с нами, а продолжит восстанавливаться. Надеюсь, когда мы вернемся назад в Испанию, мы увидим его на тренировках", — передается слова Зидана AS.

В полуфинале Суперкубка Испании мадридский Реал встретится с Валенсией, а сам поединок состоится 8 января.

Стоит отметить, что Азар по итогам прошлого года получил приз лучшему игроку Бельгии.

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