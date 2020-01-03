Испания

Главный тренер мадридского Реала рассказал о ситуации с реализацией в последних матчах, о возможном уходе Иско и о следующем сопернике.

В последних трех матчах 2019 года мадридский Реал сумел поразить ворота соперников только один раз, а все встречи завершились вничью.

"Я не думаю, что это проблема. Бывают моменты, когда у вас есть много возможностей забить, и вы их не используете — это именно то, что случилось с нами в последних матчах. Мы должны быть расслаблены. Завтра у нас будет шанс наконец-то забить".

Мадридский Реал продолжает бороться за чемпионство, Лигу чемпионов, Кубок Испании, а уже через полторы недели может стать обладателем Суперкубка. Тем не менее, даже если выиграть что-либо не получится, это не будет трагедией.

"Провалом будет не пытаться показать себя с лучшей стороны, не отдавать всех себя ради победы. Мы сосредоточены на тренировках и выкладываемся на поле. В конце может быть только один победитель, в Ла Лиге один победитель, в Лиге чемпионов один победитель, а наши соперники — это не манекены".

Полузащитник Иско, с открытием трансферного окна, снова может стать главным героем слухов о трансферах.

"Он является важным игроком и показал, что хочет быть с нами и бороться за свое место. Важно знать, что каждый раз, когда у вас есть возможность играть, вы должны показать себя с наилучшей стороны, и игроки об этом знают. Я идентифицирую себя с Иско, поскольку играл на похожей позиции, он игрок, который мне нравится".

Под конец Зидан поделился впечатлениями от игры будущего соперника.

"Оценка Хетафе за нынешний сезон? 10 из 10. Они команда, которая делает практически невозможное и сейчас близки к зоне Лиги чемпионов. То, что они делают, это очень не легко".

Отметим, что матч Хетафе — Реал состоится 4 января, начало встречи в 17:00.

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