Испания

Наставник Реала высказался о планах на зимнее трансферное окно.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан дал интервью, в котором поделился планами "сливочных" на зимнее трансферное окно.

Первым делом французский специалист прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Мариано и полузащитника Браима Диаса.

"Они стараются и хорошо тренируются, но может появится проблема, если у футболиста нет постоянной игровой практики. Могу сказать только то, что до 31-го января может произойти все что угодно", — приводит слова Зидана Marca.

Также Зинедин Зидан намекнул, что в текущее трансферное окно не стоит ждать от Реала сильной активности.

"У нас хороший состав. Я буду использовать те активы, которые у меня есть. Некоторые будут играть больше, чем другие".

"Вопрос о ротации зависит от многих вещей. У нас всего два или три футболиста в лазарете. Остальные же потихоньку готовятся к следующему матчу. Это хорошо, но я бы предпочел, чтобы готовы были все".

Зидан ответил на вопрос касательно желания видеть в Реале Поля Погба и Килиана Мбаппе.

"Я не собираюсь ничего говорить. Поль — игрок из другой команды. Он сейчас травмирован, и я надеюсь, что он скоро снова сыграет. Я думаю об игроках, которые у меня есть", — добавил Зидан.

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