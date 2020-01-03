Наставник подписал соглашение до 2021 года.
Иманол Альгуасил, Getty Images
03 января 2020, 20:12
Главный тренер Иманол Альгуасил продлил соглашение с Реал Сосьедадом, информирует официальный твиттер испанского клуба.
Наставник поставил подпись под полуторагодичным контрактом с "королевскими", который рассчитан до июня 2021 года.
Иманол работает во главе Сосьедада с декабря 2018 года, сменив на этом посту Асьера Гаритано. Предыдущий контракт тренера с клубом истекал в июне этого года.
На данный момент Сосьедад занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей Барселоны на 8 очков.
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