Испания

Наставник подписал соглашение до 2021 года.

Главный тренер Иманол Альгуасил продлил соглашение с Реал Сосьедадом, информирует официальный твиттер испанского клуба.

Наставник поставил подпись под полуторагодичным контрактом с "королевскими", который рассчитан до июня 2021 года.

Иманол работает во главе Сосьедада с декабря 2018 года, сменив на этом посту Асьера Гаритано. Предыдущий контракт тренера с клубом истекал в июне этого года.

На данный момент Сосьедад занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей Барселоны на 8 очков.

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