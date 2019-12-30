Испания

"Сливочные" планируют вернуть из арены 21-летнего норвежца следующим летом.

Мадридский Реал следующим летом планирует прервать арендное соглашение с Реал Сосьедадом по Мартину Эдегору.

Как сообщает AS, если "сливочные" все-таки решат вернуть 21-летнего норвежца в свою команду, им придется выплатить порядка четырех миллионов евро клубу из Сан-Себастьяна.

Дело в том, что контракт аренды Эдегора в Сосьедаде рассчитан на два сезона, поэтому Реал обязан выплатить неустойку в случае досрочного расторжения договора.

Примечательно, что президенты мадридского Реала и Реал Сосьедада находятся в хороших отношениях. Стороны могут закрыть глаза на этот штраф, хотя никаких переговоров между ними пока не было.

Ранее сообщалось, что японский нападающий "сливочных" Такефуса Кубо следующим летом заменит Эдегора в Сосьедаде.

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