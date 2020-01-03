Испания

Дубль Энеса Унала принес хозяевам один балл.

В рамках девятнадцатого тура Ла Лиги Вальядолид принимал Леганес на своем поле. Гости довольно быстро открыли счет, но Унал ответил точным ударом.

Леганес очень активно начал игру и смог вновь выйти вперед благодаря голу Роки Меса. Хозяева же смогли восстановить паритет лишь под конец матча благодаря усилиям все того же Унала.

Вальядолид — Леганес 2:2

Голы: Унал, 8, 79 — Брайтуэйт, 4, Меса, 13

Вальядолид: Масип — Антонито (Эрвиас, 90+3), Кико, Салису, Мойяно (Мичел, 58) — Плано (Рамирес, 58), Алькарас, Фернандес, Вилья — Унал, Гвардиола

Леганес: Куэльяр — Авазьем, Омеруо (Тарин, 83), Силва — Росалес (Руибаль, 86), Меса, Рубен, Родригеш — Оскар (Карильо, 86), Брайтуэйт — Эн Незири

Предупреждения: Гвардиола, Унал — Силва, Меса