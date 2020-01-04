Испания

Football.ua представляет анонс матча чемпионата Испании между Хетафе и мадридским Реалом.

В рамках первого тура 2020 года в чемпионате Испании состоится поединок между командами из зоны еврокубков.

Хетафе – Реал Мадрид

Суббота, 4 января, 17:00. Стадион Альфонсо Перес. Арбитр – Мунуэра Монтеро.

"Королевский клуб" в 19-м туре встретится с Хетафе и попытается прервать свою серию из трех матчей подряд, в которых команда играла вничью. При этом, Реал сумел забить только один мяч в этот период, хотя Зинедин Зидан не видит в этом проблемы.

Реал в последнем матче 2019 года отпустил Барселону вперед. Команды уже много туров шли ноздря в ноздрю, но сухая ничья "сливочных" с Атлетиком позволила каталонцам стать единоличным лидером турнирной таблицы.

В поединке против достаточно крепкого Хетафе Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на ряд важных исполнителей. К тренировкам в первый день года приступили Марсело и Лукас Васкес, но оба не будут принимать участия в матче. Также не сыграют давно травмированные Азар и Асенсио, а Серхио Рамос будет отбывать дисквалификацию. Скорее всего, в центре защиты в паре с Вараном выйдет Милитан. Нет в заявке и Хамеса Родригеса.

Что касается Хетафе, то здесь также есть основной игрок, который будет отбывать дисквалификацию. Речь идет о левом защитнике Матиасе Оливейре. Это могло бы стать возможностью для выхода на поле нашего старого знакомого Антунеша, но вряд ли в таком матче главный тренер Хосе Бордалас станет выпускать игрока, который провел в этом сезоне только 5 минут в чемпионате.

Интересные факты:

- последний раз Реал побеждал в матче чемпионата, который состоялся с 1-го по 5-е января в 2011 году (три ничьи и поражение).

- Реал не проигрывает Хетафе в 11 последних матчах во всех турнирах.

- Хетафе последний раз пропускал в домашнем матче еще в октябре.

Ориентировочные составы:

Хетафе: Сория – Суарес, Кабрера, Даконам, Ньом – Хасон, Максимович, Арамбарри, Кукурелья – Мата, Молина

Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Милитан, Менди – Кроос, Каземиро, Вальверде – Иско, Бэйл — Бензема

Тренеры говорят:

Хосе Бордалас (Хетафе): Хетафе — это команда, которая заслужила уважение благодаря правильному ведению дел. Мы оказались непростой командой для наших соперников. Победить Реал — очень сложная задача. Для нас главное — добавить необходимые очки для достижения нашей цели.

Зинедин Зидан (Реал Мадрид): Оценка Хетафе за нынешний сезон? 10 из 10. Они команда, которая делает практически невозможное и сейчас близки к зоне Лиги чемпионов. То, что они делают, это очень не легко.

прогноз 1:2

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