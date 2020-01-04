Испания

"Бело-зеленые" готовят новое предложение по хавбеку Америки.

Полузащитник Америки Гвидо Родригес может стать игроком Бетиса в ближайшее время, сообщает издание Record.

"Вердибланкос" обратились к руководству Америки с предложением по аргентинскому хавбеку в размере 6 млн евро. Мексиканский клуб хотел бы выручить за аргентинца около 10 млн евро, но наверняка пойдет на уступки, так как его контракт истекает летом.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 22 поединка в составе Америки, отличившись тремя голами. В активе хавбек имеется 9 матчей в футболке сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что Бетис арендовал полузащитника Карлеса Аленью у Барселоны.

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