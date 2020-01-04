"Бело-зеленые" готовят новое предложение по хавбеку Америки.
Гвидо Родригес, Getty Images
04 января 2020, 11:29
Полузащитник Америки Гвидо Родригес может стать игроком Бетиса в ближайшее время, сообщает издание Record.
"Вердибланкос" обратились к руководству Америки с предложением по аргентинскому хавбеку в размере 6 млн евро. Мексиканский клуб хотел бы выручить за аргентинца около 10 млн евро, но наверняка пойдет на уступки, так как его контракт истекает летом.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 22 поединка в составе Америки, отличившись тремя голами. В активе хавбек имеется 9 матчей в футболке сборной Аргентины.
Ранее сообщалось, что Бетис арендовал полузащитника Карлеса Аленью у Барселоны.
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