Испания

Испанец, похоже, не хочет уходить из мадридского Реала.

Полузащитник Браим Диас не получает игровой практики в Реале, поэтому мадридский клуб намерен отдать его в аренду.

Сам футболист не хочет покидать стан "сливочных", хотя в его услугах заинтересованы Райо Вальекано и Алавес. К этим клубам присоединился и Хетафе, о чем заявил сам президент "синих".

"Да, я спрашивал Флорентино Переса о том, чтобы отдать нам Браима в аренду. Мы ранее уже связывались, чтобы обсудить этот вопрос. Теперь сделали это снова. Диас очень нравится нашему тренеру", — приводит слова Анхеля Торреса Marca.

Напомним, ранее главный тренер Реала Зинедин Зидан не исключил, что Браим Диас и Мариано Диас могут покинуть клуб в январе.

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