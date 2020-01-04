Подопечные Вальверде переломили ход поединка, но так и не смогли набрать три очка.
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Эспаньол — Барселона 2:2
Голы: Д. Лопес, 23, Ву Лей, 88 — Суарес, 50, Видаль, 59
Эспаньол: Диего Лопес – Хави Лопес, Эспиноза, Налдо, Вила – В. Гомес (Варгас, 62), Дардер, Давид Лопес (Иттураспе, 67), Рока – Мелендо (Ву Лей, 74), Кальери
Барселона: Нето – Роберто, Пике, Ленгле, Альба – де Йонг, Бускетс, Ракитич (Видаль, 46) – Месси, Суарес, Гризманн (Семеду, 80)
Предупреждения: Рока, Х. Лопес — Де Йонг
Удаление: Де Йонг, 75 (вторая желтая карточка)