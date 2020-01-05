Испания

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.

В матче 19-го тура Примеры Валенсия обыграла на своем поле Эйбар со счетом 1:0. Единственным голом на 27-й минуте поединка отличился нападающий Макси Гомес.

На данный момент Валенсия занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 31 очко, а Эйбар идет на 16-м месте с 19 очками.



Валенсия – Эйбар 1:0

Гол: Макси Гомес, 27.

Валенсия: Доменек – Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя – Ферран Торрес, Коклен (Черышев, 89), Парехо, Солер – Родриго (Кондогбиа, 83), Макси Гомес (Гамейро, 71).

Эйбар: Дмитрович – Техеро, Оливейра, Бигас, Хосе Анхель – Леон, Экспосито, Альварес (Атьенса, 65), Инуи (Де Бласис, 71) – Шарлес (Кике Гонсалес, 82), Энрик.

Предупреждения: Васс – Шарлес, Оливейра.

Удаление: Оливейра, 90+1.

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