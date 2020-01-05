Испания

В Испании разгорается очередной скандал на почве расизма.

В матче 19-го тура Ла Лиги Реал обыграл Хетафе 3:0, однако самым обсуждаемым событием стала перепалка между хавбеком "асулонес" Марком Кукурельей и защитником "сливочных" Эдером Милитаном.

СМИ, исходя из телеповторов, утверждают, что Кукурелья прокричал "закрой рот, чертова обезьяна" (calla la boca, puto mono), что может быть признано ксенофобским оскорблением. Судья матча не видел эпизод, но Ла Лига может попросить Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании провести расследование.

Сам защитник, однако, утверждает, что все было совсем не так.

"Хочу уточнить, что я никогда не оскорблял Милитана. Я сказал: "Закрой чертов клюв" (Cierra el p... pico). Прошу прощения, если кого-то это обидело", — написал Кукурелья в Твиттере.

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