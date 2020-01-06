Испания

Нападающий Валенсии пропустит полуфинальный поединок Суперкубка Испании.

Родриго Морено пропустит матч 1/2 финала Суперкубка Испании против Реала, сообщает официальный сайт Валенсии.

Испанский нападающий растянул связки колена в игре против Реал Вальядолида и до сих пор не восстановился.

Напомним, что матч между Валенсией и Реалом состоится в среду, 8 января, в 21:00.

Отметим, что у мадридцев, в свою очередь, не будет Эдена Азара, а вот Марсело и Васкес готовы сыграть.