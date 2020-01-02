Испания

Два футболиста мадридского Реала приступили к полноценным тренировкам

Как сообщает Marca, сразу два игрока основного состава мадридского Реала восстановились после травм и готовы участвовать в матчах.

Марсело и Лукас Васкес завершили 2019 год в статусе травмированных, но уже в первый день нового года на ряду со всеми занимались на тренировке своей команды.

По информации источника, оба игрока готовы сыграть против Хетафе в следующем матче чемпионата Испании (4 января), но более вероятным видится их возвращение уже в рамках поединка за Суперкубок страны против Валенсии.

Напомним, что в этом сезоне Суперкубок Испании состоится в формате Финала четырех. Реал в первом полуфинале встретится с Валенсией (8 января).

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