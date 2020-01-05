Испания

"Матрасники" хотят завершить трансфер уругвайца в январе.

Атлетико продолжает попытки подписать нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани в зимнее трансферное окно.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, представители мадридского клуба отправились в Париж для переговоров по уругвайскому форварду. "Матрасники" уже согласовали двухлетнее соглашение с футболистом и теперь надеются договориться с парижским клубом.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет получить 10 млн евро за Кавани от Атлетико.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 11 поединков в футболке "красно-синих", отличившись тремя голами.

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