Испания

Фанаты Эспаньола вели себя неподобающим образом.

Матч 19-го тура Ла Лиги между Эспаньолом и Барселоной запомнился не только футболом, но и выкриками фанатов "попугаев". Ла Лига выступила с осуждением подобного поведения, сообщает AS.

Организация отметила, что около 500 болельщиков Эспаньола пели в адрес Жерара: "Пике ублюдок, у Шакиры есть член, сын твой от Мубарака Вакасо, а сам ты голубой", а в адрес Луиса Суареса – "уругваец, сукин сын".

Также фанаты неоднократно распевали оскорбительные речевки в адрес Барселоны: "Кулес, помните, что вы дерьмо" и так далее.

Ожидается, что Эспаньол будет наказан за выходки своих фанатов денежным штрафом.

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