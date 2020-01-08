Испания

Немец застал врасплох кипера Валенсии Хауме Доменека.

Полузащитник Реала Тони Кроос в полуфинале Суперкубка Испании против Валенсии открыл счет прямым ударом с углового на 16-й минуте.

На 39-й минуте Иско удвоил преимущество Реала — 2:0.

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