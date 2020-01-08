Испания

Водитель немного не разобрался в тонкостях расписания испанских клубов.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде и полузащитник Серхио Бускетс опоздали на пресс-конференцию перед матчем полуфинала Суперкубка Испании против Атлетико.

Дуэт должен был прийти на мероприятие перед тренировкой, но оказался в зале уже после тренировочного занятия. Причиной задержки стало то, что водитель изначально отвез их не на стадион Аль-Иттихада, где должно было все произойти. Вместо этого они попали на стадион Короля Абдуллы, где играют Валенсия и Реал.

Вальверде на пресс-конференции пребывал в хорошем расположении духа и пошутил, что "благодаря этой маленькой ошибке удалось чуть лучше узнать город".

Матч между Барселоной и Атлетико состоится завтра, 9 января в 21:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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