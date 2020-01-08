Испания

Реал завоевал путевку в финал Суперкубка Испании уверенной победой над Валенсией

Лишь точный удар Дани Парехо с пенальти уже в компенсированное время сумел немного утешить боль в сердцах поклонников "летучих мышей" (1:3).

Валенсия — Реал, Getty Images