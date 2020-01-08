Лишь точный удар Дани Парехо с пенальти уже в компенсированное время сумел немного утешить боль в сердцах поклонников "летучих мышей" (1:3).
Валенсия — Реал, Getty Images
08 января 2020, 22:54
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Валенсия — Реал
1:3
Голы:
Парехо, 90+2 (пен.) — Кроос, 16, Иско, 39, Модрич, 65
Валенсия:
Доменек — Васс, Гарай, Паулиста, Гайя — Коклен (Собрино, 82), Кондогбия (Гомес, 58), Парехо, Солер — Торрес, Гамейро (Черышев, 70).
Реал:
Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди (Марсело, 71) — Кроос, Каземиро, Модрич (Хамес, 77) — Иско, Вальверде — Йович (Мариано Диас, 81).
Предупреждение:
Каземиро.