Нигерийский полузащитник перебрался в чемпионат Испании.
ЭТЕБО, ФОТО ФК ХЕТАФЕ
08 января 2020, 23:07
Хетафе объявил о подписании Огенекаро Этебо из Сток Сити на правах полугодичной аренды, о чем сообщил на своем официальном сайте.
У испанской команды будет возможность выкупить полузащитника, но сумма не уточняется.
24-летний нигерийец провел 15 поединков в этом сезоне в футболке Сток Сити, заработав желтую карточку.
Хетафе также хочет усилиться игроком Реала Браимом Диасом на правах арендного соглашения.