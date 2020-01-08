Испания

Нигерийский полузащитник перебрался в чемпионат Испании.

Хетафе объявил о подписании Огенекаро Этебо из Сток Сити на правах полугодичной аренды, о чем сообщил на своем официальном сайте.

У испанской команды будет возможность выкупить полузащитника, но сумма не уточняется.

24-летний нигерийец провел 15 поединков в этом сезоне в футболке Сток Сити, заработав желтую карточку.

Хетафе также хочет усилиться игроком Реала Браимом Диасом на правах арендного соглашения.