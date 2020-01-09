Испания

Представляем вашему вниманию видеообзор полуфинала Суперкубка Испании.

Гол Дани Парехо с пенальти в добавленное ко второму тайму время стал для Валенсии лишь мячом престижа. До этого Реал отличился трижды усилиями Тони Крооса, Иско и Луки Модрича. Мадридцы победили 3:1 и вышли в финал Суперкубка Испании, где сыграют с победителем пары Атлетико — Барселона.

Валенсия — Реал 1:3

Голы: Парехо, 90+2 (пен.) — Кроос, 16, Иско, 39, Модрич, 65



Валенсия: Доменек — Васс, Гарай, Паулиста, Гайя — Коклен (Собрино, 82), Кондогбия (Гомес, 58), Парехо, Солер — Торрес, Гамейро (Черышев, 70).



Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди (Марсело, 71) — Кроос, Каземиро, Модрич (Хамес, 77) — Иско, Вальверде — Йович (Мариано Диас, 81).



Предупреждение: Каземиро.