Испания

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал победу над Валенсией в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

Накануне Реал сумел переиграть Валенсию в первом полуфинале Суперкубка Испании и теперь ждет своего соперника по финальному матчу.

"Это победа, а мы играем, чтобы побеждать. Мы вкладываем всех себя, чтобы победить, и это был заслуженный результат, который очень нас радует", — приводит слова Зидана AS.

"Мы были хороши, эмоционально хороши. Все игроки проявили себя с лучшей стороны".

Реал в этом матче сыграл с пятеркой центральных полузащитников, а вингеры Родриго и Винисиус Жуниор оказались на скамейке запасных.

"Сегодня у нас была возможность выпустить Иско и Модрича, таким образом на флангах у нас было больше пространства. Все сыграли очень хорошо. Мы могли использовать вингеров, но пошли другим путем. Некоторые игроки выступили гениально — Кроос, Модрич", — добавил Зидан.

Второй полуфинал Суперкубка Испании между Атлетико и Барселоной состоится сегодня, 9 января.

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