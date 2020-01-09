Бразильский защитник Валенсии Габриэль Паулиста может стать испанцем.
Габриэль Паулиста, getty images
09 января 2020, 10:43
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал об одном из возможных способах усиления национальной команды.
"Я знаю обо всех игроках, которые имеют право играть за сборную. Габриэль Паулиста — один из кандидатов на вызов в команду", — передает слова специалиста Marca.
Габриэль Паулиста в период с лета 2013 по зиму 2015 годов выступал за Вильярреал, а в августе 2017 года перебрался в Валенсию. Футболист имеет возможность получить испанский паспорт, после чего может быть вызван в национальную сборную страны.
Стоит отметить, что Паулиста несколько раз получал вызов в национальную команду Бразилии, но ни разу на поле не выходил, оставаясь в запасе.
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