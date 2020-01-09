Испания

Бразильский защитник Валенсии Габриэль Паулиста может стать испанцем.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал об одном из возможных способах усиления национальной команды.

"Я знаю обо всех игроках, которые имеют право играть за сборную. Габриэль Паулиста — один из кандидатов на вызов в команду", — передает слова специалиста Marca.

Габриэль Паулиста в период с лета 2013 по зиму 2015 годов выступал за Вильярреал, а в августе 2017 года перебрался в Валенсию. Футболист имеет возможность получить испанский паспорт, после чего может быть вызван в национальную сборную страны.

Стоит отметить, что Паулиста несколько раз получал вызов в национальную команду Бразилии, но ни разу на поле не выходил, оставаясь в запасе.

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