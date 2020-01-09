Испания

Вингер не планирует в ближайшее время ехать за океан.

Крайний нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл не планирует в ближайшем будущем принимать предложение от команд из МЛС, сообщает ESPN.

По данным источника, агент футболист Джонатан Барнетт заявил, что переезд валлийца в США маловероятен, а сам игрок хочет отработать свой контракт до конца.

Напомним, действующее соглашение Бэйла с мадридцами истекает летом 2022 года. В текущем сезоне игрок провел 12 матчей в Примере: на его счету два гола и две результативные передачи.

Ранее о критике в сторону вингера высказался главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз.