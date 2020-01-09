Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финала Суперкубка Испании между Барселоной и Атлетико.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне удивил стартовым составом на полуфинальный матч Суперкубка Испании против Барселоны, оставив на скамейке запасных капитана и лидера команды Коке. А вот Эрнесто Вальверде обошелся без сюрпризов.

Барселона: Нето — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Видаль, Бускетс, де Йонг — Месси, Суарес, Гризманн

Запасные: Пенья, Семеду, Фати, Лангле, Перес, Ракитич, Фирпо

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Савич, Лоди — Корреа, Эррера, Партей, Сауль — Фелиш, Мората

Запасные: Адан, Ариас, Эрмосо, Коке, Льоренте, Витоло, Рикельме

Матч Барселона — Атлетико начнется в 21:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.