Испания

"Матрасники" были близки к вылету из турнира, но сумели переломить ход матча ближе к его окончанию (3:2).

Во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании, проходящего в Саудовской Аравии, встречались Барселона и мадридский Атлетико. Главные тренеры подошли к отчетному поединку со всей серьезностью, выпустив на поле оптимальные составы, исключением было лишь решение Диего Симеоне оставить в запасе лидера команды Коке. Дебют встречи проходил в сдержанной манере, команды по очереди владели мячом, довольно долго присматриваясь друг к другу.

Со временем Барселона завладела игровым и территориальным преимуществом, полностью забрав мяч себе, но долго не могла вскрыть оборону соперника. Ближе к середине тайма темп игры значительно упал в связи с повреждениями игроков, после чего каталонцы таки были близки к забитому голу. Месси обыгрался с Гризманном и пробил в ближний угол, но Облак среагировал на этот удар и спас свою команду.

"Сине-гранатовые" продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, оказывая давление на владения Облака. Казалось, что номинальные хозяева вот-вот дожмут соперника, с игры либо благодаря многочисленным заработанным угловым, но защитники мадридцев всякий раз отводили угрозу от своих ворот в последний момент. Исключением стал эпизод, когда Гризманн оказался один на один с Облаком после паса Суареса, но Антуану не удалось переиграть бывшего партнера по команде в ближнем бою. До окончания первой половины встречи каталонцы пытались дожать соперника, но так и не смогли этого сделать, так что коллективы отправились отдыхать с "нулями" на табло.

Сразу же после перерыва на поле таки появился Коке, которому понадобилось каких-то 20 секунд для того, чтобы принести пользу своей команде. Капитан "матрасников" получил пас от Корреа и спокойно отправил мяч в сетку — 0:1. После пропущенного гола каталонцы забрали мяч под свой контроль и довольно быстро восстановили паритет. На 51-й минуте Месси протиснулся между Савичем и Коке после паса Суареса, а затем отправил мяч в ближний угол — 1:1.

Сравняв счет, подопечные Вальверде продолжили активно атаковать, и вскоре едва не вышли вперед. Гризманн попытался элегантно перебросить мяч через вышедшего из ворот Облака, но Яну удалось дотянуться до мяча. Через несколько минут Месси забил красивый гол, после чего отпраздновал его с партнерами по команде, но это взятие ворот в итоге было отменено из-за игры Лионеля рукой. Еще через несколько минут номинальные хозяева еще раз отправили мяч в сетку, теперь правомерно. Облак потащил мяч после удара Суареса головой, а Гризманн оказался первым на добивании — 2:1.

После забитого гола "сине-гранатовые" не успокоились и намеревались добить соперника, который не мог прийти в себя. Возможность забить была у Суареса, который пробил в касание после паса Месси, но Облак в этот раз спас свою команду. Каталонцы продолжали превосходить соперника практически на каждом участке поля, оставалось лишь забить еще один гол. Это случилось на 74-й минуте, когда Пике отправил мяч в пустые ворота после скидки Видаля, но и этот гол не был засчитан — из-за офсайда у Артуро.

Со временем мадридцы перехватили инициативу и стали выглядеть лучше соперника, который, похоже, уступил "матрасникам" в физической подготовке, которая и перевернула ход игры. Игроки Барселоны перестали успевать за оппонентами, что привело к назначенному в их ворота пенальти. Нето сбил Витоло, после чего Мората хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый — 2:2. Уже через две минуты игроки Атлетико резонно требовали назначения еще одного пенальти, теперь за игру Пике рукой, но бригада арбитров решила пощадить каталонцев.

На 86-й минуте подопечные Симеоне таки забили, воспользовавшись еще одним провалом в обороне соперника. Корреа вырвался один на один с Нето и пробил по воротам, голкипер отбил мяч, но он все равно достиг своей цели — 2:3. Через несколько минут Льоренте едва не добил соперника сольным проходом с завершающим ударом по воротам, но в этот раз Нето спас свою команду. В компенсированное время Барселона пыталась создать подобие финального штурма на ворота Облака, но этого так и не случилось. Таким образом, "матрасники" отправили каталонцев домой, одержав героическую победу в драматическом поединке и выйдя в финал. Там их ожидает очередное Дерби Мадриленьо.

Финальный матч Суперкубка Испании между Реалом и Атлетико состоится в воскресенье, 12-го января. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

Барселона — Атлетико 2:3

Голы: Месси, 51, Гризманн, 62 — Коке, 46, Мората, 81 (с пенальти), Корреа, 86

Барселона: Нето — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Видаль, Бускетс (Ракитич, 86), де Йонг (Фати, 88) — Месси, Суарес, Гризманн

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Савич, Лоди (Витоло, 67) — Корреа, Эррера (Коке, 46 (Льоренте, 72)), Партей, Сауль — Фелиш, Мората

Предупреждения: Пике, Суарес, Видаль, Нето — Партей, Савич, Фелипе, Льоренте