Испания

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне рассказал о своей команде перед важным поединком.

В преддверии финала Суперкубка Испании между мадридскими Реалом и Атлетико, главный тренер последних поделился своими ожиданиями.

"Для фанатов, игроков, руководства и тренеров Атлетико Мадрид нет более важной игры, чем эта. Мы очень хорошо знаем Реал, у них есть игроки мирового класса и тренер-победитель. Бензема, Бэйл и Азар отсутствуют, но ничего не изменилось. Нам нужно найти способы напасть на них и причинить им вред", — приводит слова аргентинеца официальный сайт клуба.

Симеоне поделился мнением о состоянии своей команды.

"Я верю в своих игроков. Я стремлюсь сделать еще более сильными клуб — который проделал большую работу с тех пор, как я прибыл — и игроков. Я смотрю в их лица и вижу, что они хотят совершенствоваться. Все это дает мне энергию. Когда я чувствую, что они в хорошей форме, я ничего не боюсь", — добавил Симеоне.

Финальный матч Суперкубка Испании состоится завтра, 12 января.