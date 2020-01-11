Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров.
РЕАЛ - АТЛЕТИКО, ФОТО GETTY IMAGES
11 января 2020, 14:32
В финальном поединке Суперкубка Испании Реал сразится с Атлетико.
Небольшое преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Зинедина Зидана. Так, коэффициент на победу "сливочных" составляет 2,31, на ничью – 3,45, а на победу "матрасников" – 3,2.
Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отметятся тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 2,03.
Любителей оригинальных прогнозов может заинтересовать ставка "Оба тайма: Реал Мадрид забьет". Коэффициент — 3,55.
Матч Реал — Атлетико начнется в 20:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.