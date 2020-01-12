Испания

Football.ua представляет анонс матча за Суперкубок Испании.

Реал и Атлетико сойдутся в очном противостоянии в рамках поединка за Суперкубок Испании.

Реал — Атлетико

12 января, 20:00, Джедда, Король Абдулла Спортс Сити. Арбитр — Хосе Санчес Мартинес.

Первый в истории Суперкубок Испании в таком формате подходит к концу. Точнее, осталось самое интересное — мадридское дерби в финале. Конечно, это не эль-классико, но еще стоит поспорить, какой поединок получился бы с большим накалом. Напомним, что на летних сборах Атлетико поиздевался над Реалом со счетом 7:3. Настало время мести?

Команды уже встречались в этом розыгрыше чемпионата, но их поединок завершился без голов. Полуфинальный поединок для Реала закончился победой с уверенным счетом. Кроме того, вряд ли "сливочные" оставили слишком много сил на поле. Реал грамотно разобрался с Валенсией, в очередной раз показав хорошую реализацию.

Реал, тем не менее, все равно может неприятно удивить своей игрой, как это было в матче с Хетафе, когда только футбольные боги помогли "галактикос" добиться разгромной победы. К тому же, Зинедину Зидану вновь нужно будет решать кадровую проблему в атаке, которая, впрочем, нормально провела игры против левантийцев.

Подопечные Диего Симеоне давненько уже не выигрывали трофеи и, однозначно, приложат все усилия, чтобы поднять титул над головой. Поединок против Барселоны был неимоверно тяжелым, а также забрал огромное количество эмоций, а потому "матрасников" может элементарно не хватить на финальное противостояние.

Однако стоит понимать, что Атлетико — пример кубкового бойца. По крайней мере, Диего Симеоне к этому приучил. И даже если больше "матрасники" не славятся столь монолитной обороной, ощущение, что выгрызть нужный результат они могут, по-прежнему остается. Тем более, победа в турнире должна заметно поднять настрой в команде перед оставшейся частью сезона.

Что касается составов команд на матч, то вновь ожидаем, что Коке у Атлетико с первых минут не появится. Зидан же не может рассчитывать на Азара, Бензема и Бэйла. Сравнительно с предыдущим поединком ожидаем, что Родриго составит пару Йовичу в атаке, а Иско со старта не выйдет.

Примечательно, что в матче за Суперкубок не будет ни победителя Ла Лиги, ни обладателя Кубка Испании.