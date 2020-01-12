Испания

Главный тренер Малаги Виктор Санчес лишился своей должности.

Официальный сайт Малаги сообщил, что Виктор Санчес дель Амо покинул пост главного тренера команды.

Шантажисты выложили в сеть видео, где 43-летний специалист демонстрирует свой половой орган на камеру. Мессенджер Санчеса был взломан.

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Изначально испанский наставник был отстранен с поста главного тренера, и клуб взял время на раздумья. Тем не менее, финальное решение было не в пользу Виктора Санчеса — "анчоусы" уволили его.

"Клуб хотел решить вопрос по-дружески, проведя переговоры с тренером. Несмотря на все усилия, этого не удалось сделать. Малага приняла решение, приняв во внимание ущерб нанесенный репутации клуба из-за событий, не имеющихся отношений к спорту", — гласит заявление на официальном сайте.

Ныне Малага занимает 16-е место в Сегунде, набрав 23 пункта в турнирной таблице.

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