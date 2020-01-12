Испания

Серхио Гонсалес прокомментировал игру с Марбельей.

Вальядолид во втором раунде Кубка Испании (1/32 финала) обыграл Марбелью – 1:1 и 4:1 в серии пенальти. Украинский голкипер Андрей Лунин справился с двумя ударами в послематчевой серии.

"В первом тайме у нас были довольно неплохие моменты. Но мы ими не воспользовались, а Марбелья своим шансом распорядилась гениально. Игра стала втрое сложнее", — цитирует тренера Вальядолида Серхио Гонсалеса официальный сайт клуба.

"Мы знали, что эта команда собирается создать трудности для нас, и такой сценарий был для нее идеален. Во втором тайме мы пытались сравнять счет, это было тяжело, но мы добились ничьей. Это правда, что в экстра-тайме команда действовала не совсем правильно. В серии пенальти мы положились на качество и свежесть".

"Мы знали, что Марбелья – сильная и мощная команда. Мы должны были соответствовать ее свежести и интенсивности. Команда настроилась должным образом. Да, можно требовать большего, но давайте не смешивать чемпионат с кубком. В первом тайме у нас были моменты, чтобы решать исход игры".

Следующий матч Вальядолид проведет против Осасуны 18 января в рамках чемпионата Испании.