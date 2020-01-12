Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании

Испания

Украинский голкипер помог своей команде выйти в следующий раунд турнира.

В поединке 1/32 финала Кубка Испании Вальядолид на выезде противостоял Марбелье.

В стартовом составе гостей вышел Андрей Лунин — для украинца это второй матч в составе испанской команды.

Команды не выявили победителя за 120 минут и дело дошло до серии пенальти. Андрей Лунин справился с первыми двумя ударами – он потащил пенальти в исполнении Элиаса Переса и Дани Переса, а вот удар Оскара Гарсии отбить не сумел.

Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы Вальядолид вышел в следующий раунд Кубка Испании, а этому значительно поспособствовал украинский голкипер.

Марбелья — Вальядолид 1:1 (1:4 по пенальти)

Голы: Пауло, 39 — Унал, 86

Вальядолид: Лунин – Порро (де Фрутос, 103), Фернандес, Салису, Корраль Гарсия – Эрвиас (Плано, 68), Мичел, Феде, Рубио (Агуадо, 82) – Унал, Рамирес (Гвардиола Наварро, 68).

Ранее сообщалось, что Лунин попал в сборную разочарований первого круга Примеры по версии Marca.