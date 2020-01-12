Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании

Украинский голкипер помог своей команде выйти в следующий раунд турнира.
Андрей Лунин, фото: ФК Вальядолид
12 января 2020, 00:51
В поединке 1/32 финала Кубка Испании Вальядолид на выезде противостоял Марбелье.
В стартовом составе гостей вышел Андрей Лунин — для украинца это второй матч в составе испанской команды.
Команды не выявили победителя за 120 минут и дело дошло до серии пенальти. Андрей Лунин справился с первыми двумя ударами – он потащил пенальти в исполнении Элиаса Переса и Дани Переса, а вот удар Оскара Гарсии отбить не сумел.
Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы Вальядолид вышел в следующий раунд Кубка Испании, а этому значительно поспособствовал украинский голкипер.
Марбелья — Вальядолид 1:1 (1:4 по пенальти)
Голы: Пауло, 39 — Унал, 86
Вальядолид: Лунин – Порро (де Фрутос, 103), Фернандес, Салису, Корраль Гарсия – Эрвиас (Плано, 68), Мичел, Феде, Рубио (Агуадо, 82) – Унал, Рамирес (Гвардиола Наварро, 68).
Ранее сообщалось, что Лунин попал в сборную разочарований первого круга Примеры по версии Marca.
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