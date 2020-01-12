Испания

Словенец — настоящий специалист по 11-метровым ударам.

Голкипер Интера Самир Ханданович в 19-м туре чемпионата Италии принес своей команде ничью с Аталантой (1:1). Словенец на 88-й минуте сделал сэйв после удара Луиса Муриэля с пенальти.

Это был уже 24-й пенальти, с которым Ханданович справился в чемпионате Италии, сообщает OptaPaolo. По воротам Самира пробивали 79 пенальти, таким образом, он выручил в 30% случаев.

После 19 сыгранных матчей Интер лидирует в Серии А, опережая на очко Ювентус, у которого есть матч с Ромой в запасе.

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