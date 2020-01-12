Испания

Стали известны стартовые составы команд на финальный матч Суперкубка Испании между мадридскими Реалом и Атлетико.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан решил не менять стартовое сочетание игроков, которые легко разобрались с Валенсией в полуфинале, на матч против Атлетико. Диего Симеоне, в свою очередь, произвел всего одно изменение в основе — вместо Стефана Савича сыграет Хосе Мария Хименес.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос — Модрич, Иско — Йович

Запасные: Ареола, Милитан, Марсело, Родригес, М. Диас, Винисиус, Родриго

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди — Корреа, Эррера, Партей, Сауль — Фелиш, Мората

Запасные: Адан, Ариас, Савич, Эрмосо, Льоренте, Витоло, Рикельме

Матч Реал — Атлетико начнется в 20:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.