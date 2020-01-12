Вальверде — лучший игрок финала Суперкубка, несмотря на удаление

Испания

Полузащитник Реала Федерико Вальверде стал лучшим игроком Суперкубка Испании.

В финале Суперкубка Испании между собой встречались Реал и Атлетико. Команды не сумели выявить победителя за 90 минут, и матч перешел в овертаймы.

На 115-й минуте игры Федерико Вальверде совершил фол последней надежды, в результате чего был удален.

Уже в серии послематчевых пенальти сильнее оказался Реал – 4:1.

Несмотря на удаление, именно Эрнесто Вальверде стал лучшим игроком финала Суперкубка Испании.