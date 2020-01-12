Вальверде — лучший игрок финала Суперкубка, несмотря на удаление

Полузащитник Реала Федерико Вальверде стал лучшим игроком Суперкубка Испании.
Федерико Вальверде, Getty Images
12 января 2020, 23:03
В финале Суперкубка Испании между собой встречались Реал и Атлетико. Команды не сумели выявить победителя за 90 минут, и матч перешел в овертаймы.
На 115-й минуте игры Федерико Вальверде совершил фол последней надежды, в результате чего был удален.
Уже в серии послематчевых пенальти сильнее оказался Реал – 4:1.
Несмотря на удаление, именно Эрнесто Вальверде стал лучшим игроком финала Суперкубка Испании.
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