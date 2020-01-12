Испания

Подопечные Зинедина Зидана одолели Атлетико в серии послематчевых пенальти (4:1).

В финале Суперкубка Испании состоялось очередное Дерби Мадриленьо – Реал встречался с Атлетико. Главные тренеры команд практически не произвели изменений в составах по сравнению с матчами ½ финала – Диего Симеоне выпустил в центре обороны Хосе Марию Хименеса вместо Стефана Савича, на этом пертурбации и завершились. Номинальные хозяева сразу же после стартового свистка завладели игровым и территориальным преимуществом, забрав мяч под свой контроль. "Сливочные" также нанесли несколько прицельных дальних ударов по воротам, но они не несли реальной угрозы для Облака. Казалось, что при таком энтузиазме Реал рано или поздно дожмет соперника, но вместо этого он едва курьезно не пропустил. Рамос в простой ситуации подарил мяч Фелишу, но Жоау простил соперника, не попав по воротам из выгодной позиции.

Практически сразу же после этого эпизода "матрасники" перехватили инициативу, но довольно робко шли в атаку, не оказывая давления на чужую штрафную. Несмотря на это, они могли забить усилиями Мораты, который нанес хлесткий удар метров с 20-ти, но ему не хватило точности. Подопечные Симеоне еще какое-то время безуспешно контролировали мяч, после чего отдали его сопернику. Реал с новыми силами активно пошел вперед, однако не был изобретателен в последней трети поля, что оставляло Облака без серьезной работы.

В одном из эпизодов Менди мог забить из выгодной позиции в завершении сольного прохода, но удар Ферлана опасным назвать нельзя. Под занавес первого тайма подопечные Зинедина Зидана могли забить после удара Каземиро головой, но мяч разминулся с воротами, просвистев над перекладиной. Через несколько минут после этого прозвучал свисток на перерыв, который зафиксировал безголевую ничью в первой половины встречи, оставив надежду на более радужное продолжение матча во втором тайме.

После возобновления игры "сливочные" снова забрали мяч под свой контроль, пойдя в активное наступление на ворота соперника. У Йовича было две возможности забить быстрый гол, но в первом случае Хименес в последний момент помешал Луке нанести удар, а во втором мяч просвистел рядом со штангой. Также Модрич едва не вывел Каземиро на ударную позицию классным забросом, но Фелипе все прочитал и перехватил мяч. Зидан произвел раннюю замену на усиление атаки, выпустив на поле Родриго, который освежил игру команды, что едва не привело к забитому голу. Но Вальверде, находясь в двух метрах от ворот, умудрился пробить не по ним, а в свое колено.

Со временем "матрасники" перехватили инициативу и пытались организовать хотя бы одну акцентированную атаку на ворота Куртуа, но у них ничего не получалось. Затем игра совсем успокоилась, что наводило на мысли о том, что командам, судя по ходу событий, придется играть еще два дополнительных тайма по 15 минут. Мората мог все исправить, оказавшись на ударной позиции вблизи от ворот, но Альваро пробил прямо в Куртуа, переведшего мяч на угловой. Под конец второго тайма Зидан решил поменять нападающего, что заметно усилило игру команды. М. Диасу не потребовалось много времени на адаптацию, он стал действовать активнее, нежели это делал Йович, однако и его стараний оказалось недостаточно для забитого гола. Команды так и не сумели открыть счет в основное время, так что были вынуждены продолжить матч.

Номинальные гости активно начали первый экстра-тайм и нанесли несколько ударов по воротам Куртуа, но они не стали проблемой для голкипера Реала. После стартовой активности команды Симеоне ее соперник перехватил инициативу и пошел вперед большими силами. Кроос и Диас имели возможности забить из разных позиций, но их удары оказались неточными. Второй экстра-тайм оказался гораздо зрелищнее. Команды обменялись опасными моментами после подач угловых. Сперва Куртуа исправил свою же оплошность при игре на выходе, отразив удар Мораты. А затем Облак поочередно справился с выстрелом Модрича и добиванием от Диаса.

Немного позднее на поле случилась заварушка в связи с удалением Вальверде за фол последней надежды, который спас свою команду от вероятного пропущенного гола. Еще несколько игроков получили по желтой карточке, но главным фактом стало то, что Реал остался в численном меньшинстве. Подопечные Симеоне были решительно настроены этим воспользоваться, не доводя дело до серии послематчевых пенальти. Куртуа дважды пришлось героически спасать свою команду — после срезки Менди, а также после удара Корреа. Номинальные хозяева сумели сдержать натиск со стороны соперника, так что все должно было решиться в серии одиннадцатиметровых ударов.

Игроки Атлетико не справились со своей задачей, ведь забил лишь Триппьер, а вот "сливочные" реализовали все свои попытки. Таким образом, Реал достаточно легко одержал победу в серии послематчевых пенальти и завоевал Суперкубок Испании — турнир, в котором не должен был участвовать, но новый формат, предложенный национальной федерацией футбол предоставил "королевскому клубу" такую возможность. А Зинедин Зидан продолжает не проигрывать в финалах!

Реал — Атлетико 0:0 (по пенальти 4:1)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Винисиус, 103) — Модрич, Иско (Родриго, 60) — Йович (М. Диас, 83)

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес (Савич, 98), Лоди (Льоренте, 89) — Корреа, Эррера (Витоло, 56), Партей, Сауль — Фелиш (Ариас, 101), Мората

Предупреждения: Менди, Модрич, Карвахаль — Фелипе, Партей, Хименес, Савич, Корреа

Удаление: Вальверде, 115 (фол последней надежды)