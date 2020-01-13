Испания

Комментатор каналов Футбол1/Футбол2 Кирилл Круторогов рассказывает, чем запомнился финал четырех в Саудовской Аравии и размышляет об актуальности такого турнира.

Миром правят деньги. Миром футбола – также. Да, истинные ценители Игры пытаются не обращать внимания на коммерциализацию, а сосредотачиваются именно на действах, происходящих на поле. Но футбол уже давно стал большим бизнесом. Те или иные действия клубов далеко не всегда совершаются для усиления команды и, соответственно, улучшения турнирных результатов, но и для возможного заработка со стратегической точки зрения.

Кажется, сейчас в топ-чемпионатах есть середняки, которым вполне достаточно итогового места вне зоны вылета и без путевки в Лигу Европы для того, чтобы чувствовать полное удовлетворение от сезона. Хотя с точки зрения интриги, с точки зрения достижения – это ничто – не победа и не поражение.

Положа руку на сердце, любые матчи за Суперкубок не являются действительно очень значимыми и престижными. Будь то Суперкубок УЕФА, где в любом случае победитель Лиги чемпионов считается круче победителя Лиги Европы, даже если второй выиграет в очной встрече перед стартом нового сезона. Матч за Суперкубок какой-либо страны часто фактически лишен всякого смысла, потому что одна команда может оформить «золотой дубль», потому финалист кубкового матча вообще кажется посторонним гостем в противостоянии с соперником, взявшим оба трофея. Да и чемпион страны априори котируется выше обладателя Кубка, даже если проигрывает матч за Суперкубок. Проще говоря, любой матч за Суперкубок – это формальность. Нечто обычное, чему в эпоху глобальной коммерциализации футбола искусственно пытаются придать важности. Кстати, далеко не всегда это противостояние топ-команд, которое интересно большой аудитории.

Стоит обратить внимание, что немцы меняют города проведения, но внутри страны, и делают это, скорее, для популяризации футбола по всей территории Германии. Англичане от такой практики отказались в пользу установления традиции – играть на главной арене страны «Уэмбли». А итальянцы ввели новую «моду». Впервые попробовав в 1993-м сыграть за границей, в Вашингтоне, за последующие 27 лет они 11 раз провели свою Суперкопу за пределами страны (США, Ливия, Китай, Катар, Саудовская Аравия). Французы воспользовались их практикой и «втянулись» – с 2009 года уже в течение 11 лет они стабильно проводят матч за Суперкубок «на выезде». Их «гастроли» уже распространились на Канаду, Тунис, Марокко, США, Габон, Австрию и Китай. И вот к этой практике решили приобщиться еще и испанцы. Летом 2018-го они разыграли третий национальный трофей в марокканском Танжере, а теперь удумали вообще нечто большое и совсем нелогичное.

Интересно, что Ла Лига в лице ее президента Хавьера Тебаса озвучивала идею проведения некоторых матчей чемпионата в США, с той же целью – популяризации и дополнительного заработка. Но против этого выступил, в первую очередь, «Реал» и Королевская федерация футбола Испании. Пресса и болельщики долго обговаривали ситуацию, превратив ее в надоедливую эпопею. Несколько позже, в феврале 2019-го президент этой организации Луис Рубиалес объявил, что розыгрыш Суперкубка Испании пройдет в Саудовской Аравии, причем в виде турнира четырех участников – чемпион и вице-чемпион Примеры плюс финалисты Копа дель Рей. Причем, контракт был подписан на три года вперед с общей ценой вопроса – 120 миллионов евро. Интересно, что «Барса» и «Реал» за участие получили по 8 миллионов евро, «Атлетико» – 6 млн., а «Валенсия» – 3 миллиона, притом, что они являются действующими обладателями Кубка, а обе мадридские команды в прошлом сезоне не выиграли никаких трофеев. Левантийцы же не скрывали своего недовольства от распределения призовых и угрожали сняться с турнира, тогда их осекли тем, что вместо них могут заявить «Бетис»…

Что получилось в итоге? Испанским фанатам организаторы выделили квоту в 12 тысяч билетов на все матчи, но те купили суммарно не больше тысячи. Лететь далеко, перелет дорогой, Саудовская Аравия страна весьма закрытая, к тому же известна строгими законами и правилами поведения – не побалуешь, так на кой испанцам такой отдых и такой футбол?! Плюс либеральная Европа никогда не скрывала своего возмущения из-за нарушения прав человека в аравийской стране, в частности, прав женщин. По той же причине несколько ведущих трансляторов спортивных событий Испании категорически отказались показывать сей турнир.

Были ляпы и с точки зрения организации, когда водитель автобуса Барселоны перепутал стадионы и повез каталонцев не на нужную арену для предматчевой тренировки и пресс-конференции. Тогда же, хоть и с большим опозданием, но таки оказавшись перед журналистами, Эрнесто Вальверде высказал свое мнение о новом Суперкубке: "Футбол стал бизнесом, поэтому мы все оказались здесь. Интересно, конечно, когда соревнуются четыре хорошие команды, но я не уверен, что сейчас это правильно со спортивной точки зрения".

Президент Атлетико Энрике Сересо не соглашался с энтренадором Барсы: "Этот формат хорош тем, что дает больше возможностей для большего количества команд" (логично же, трофеев не выиграли, а за Суперкубок поборются? Гипотетически, отказалась бы Валенсия и несколько других команд с мест ниже в турнирной таблице по тем или иным причинам, так и с 10-го места Примеры можно было бы побороться за СК?!). С другой стороны, Сересо "уколол" VAR: "Раньше была одна проблема – арбитры, теперь добавился еще и VAR".

К этой технологии было повышенное внимание – она впервые в истории была задействована в розыгрыше Суперкубка Испании, а моменты, разбираемые видеопомощниками, выводились на табло стадиона для всеобщего обозрения. Кстати, во втором полуфинале между «Барселоной и «Атлетико» VAR сработал в пользу мадридцев – один гол каталонцев не засчитали из-за того, что Месси дотронулся до мяча рукой, второй – по причине офсайда, в котором оказался Артуро Видаль. Правда, был момент, когда именно VAR лишил «матрасников» очень вероятного права на пенальти. В общем, с технологиями все по-прежнему не так очевидно и однозначно.

Зато «Атлетико» впервые под руководством Симеоне забили три гола в ворота «Барсы» (3:2), каталонцы впервые за более чем два десятилетия проиграли матч, имея преимущество за 10 минут до финального свистка. Мировые эксперты посчитали, что виной тому стали неверные решения Эрнесто Вальверде, которого переиграл Диего Симеоне. И в среде каталонских болельщиков пошла новая волна возмущения своим тренером и требования его отставки. С этого же пошли мощные слухи, что уже вскоре команду может возглавить легендарный Хави.

И вот тут-то возникают противоречия: это не так уж и неважен и незначим Суперкубок Испании, что поражение породило такое недовольство, или же болельщиков окончательно достала неубедительность «гранатово-синей» команды с Вальверде у руля?

Еще в том полуфинале запомнилась дерзость юного Жоау Феликса, который вступил в перепалку с Лионелем Месси и Луисом Суаресом, что едва не переросло в драку. Мол-де, позволил себе руку поднять на короля! Кстати, уругваец повредил мениск, уже успел перенести операцию и выбыл на четыре месяца, то есть практически до конца сезона.

Первый же полуфинал Валенсии и Реала запомнился уверенным доминированием «сливочных», экстравагантным голом Тони Крооса прямым ударом с углового и победой команды Зидана 3:1.

В финале было не желанное многими Эль Класико, а менее раскрученное, но не менее принципиальное Дерби Мадриленьо. То есть по факту Суперкубок Испании за более чем 6 тысяч от самой Испании разыгрывали команды, которые заняли 2 и 3 место в чемпионате страны прошлого сезона и не играли в финале Копа дель Рей. «Л» – значит Логика! Столичное дерби получилось уже традиционным для многих предыдущих лет: осторожным, вязким с минимумом ударов в створ и без голов за 90 с лишним минут. Овертаймы также не подарили голы, только дополнительную нагрузку для участников. А в серии пенальти победу добыл Реал, как и в финале Лиги чемпионов-2016.

Отметим, что все матчи в Саудовской Аравии собрали неплохую посещаемость. 40 877 зрителей на первом полуфинале Валенсия – Реал, 58 410 – на втором между Барселоной и Атлетико. То есть испанский футбол вышел в массы и оказался действительно интересен внутри Саудовской Аравии. Но что дальше? Кроме заработка за его проведение на чужой территории, есть ли в решении играть за пределами страны и в таком формате какая-то стратегическая победа? Все же Испания – очень популярная страна с точки зрения туризма. И наиболее яркие по афишам матчи собирают огромную долю туристов, которые специально летят даже с других континентов, вкладывая деньги, в частности, и в экономику страны, и в бюджеты клубов, покупая билеты, атрибутику и пользуясь всяческими маркетинговыми предложениями. Да и сами испанские болельщики фактически лишились возможности приобщиться к этим матчам. Или же чем этот турнир, якобы официальный, отличается от неофициальных, вроде Международного кубка чемпионов, разыгрываемый в летнее межсезонье по всему миру?

Луис Рубиалес остался доволен Суперкубком в Саудовской Аравии: «Я не сомневаюсь, что через несколько лет решение приехать сюда будет считаться верным и мудрым. У нас было много преград, но мы их преодолели». Другое дело, что сейчас все чаще тренеры топ-клубов из главных европейских чемпионатов жалуются на излишек турниров и сложность графиков, что приводит к перенагрузкам футболистов и их травмам. По этой причине французы со следующего сезона отказываются от Кубка лиги, а испанцы же в экваторе сезона дополнительно нагружают четыре свои ведущие команды, которым вскоре предстоит снова включаться в борьбу за трофей Лиги чемпионов, длительными перелетами, акклиматизацией в чужой стране и лишними играми. Естественно, чтобы заработать. Из 40 миллионов за один розыгрыш Суперкубка Испании в Саудовской Аравии четверо участников получат 25 миллионов, еще пятнадцать осядут на счетах их Федерации. Что-то не устраивает? – Вас заменит Бетис… или Эйбар… или Эспаньол… да и в Сегунде команд немало, если что!