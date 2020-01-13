Испания

Уругваец может подменить своего соотечественника в стане "блаугранас".

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство Барселоны определило нападающего Жироны Кристиана Стуани одной из главных трансферных целей на зимнее трансферное окно.

По данным источника, уругвайский форвард должен стать заменой в каталонской команде Луису Суаресу, который выбыл как минимум на четыре месяца из-за травмы.

Напомним, Стуани еще в прошлом году подтверждал, что Барселона интересуется им. В текущем сезоне Сегунды футболист провел 18 поединков, забив 16 голов. Дейсвтующий контракт игрока с Жироной истекает в 2023 году.

Ранее стали известны имена нападающих, который "блаугранас" рассматривают в качестве альтернативы Суаресу.