Уругваец может подменить своего соотечественника в стане "блаугранас".
Кристиан Стуани (слева), getty images
13 января 2020, 18:29
Как сообщает Mundo Deportivo, руководство Барселоны определило нападающего Жироны Кристиана Стуани одной из главных трансферных целей на зимнее трансферное окно.
По данным источника, уругвайский форвард должен стать заменой в каталонской команде Луису Суаресу, который выбыл как минимум на четыре месяца из-за травмы.
Напомним, Стуани еще в прошлом году подтверждал, что Барселона интересуется им. В текущем сезоне Сегунды футболист провел 18 поединков, забив 16 голов. Дейсвтующий контракт игрока с Жироной истекает в 2023 году.
Ранее стали известны имена нападающих, который "блаугранас" рассматривают в качестве альтернативы Суаресу.