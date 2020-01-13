Испания

Принадлежащий Интеру нападающий Габигол может частью сделки по Артуро Видалю.

Барселона не планировала совершать покупки на зимнем трансферном рынке, но травма Луиса Суареса заставила каталонцев искать ему замену.

К Кристиану Стуани, Карлосу Веле и Чими Авиле в списке возможных замен Суаресу Mundo Deportivo причислила и Габигола, вернувшегося в Интер из аренды. При этом он может стать частью сделки по трансферу в Интер Артуро Видаля.

Также Барселона хотела бы заполучить Рафаэля Леау из Милана или Лаутаро Мартинеса из того же Интера, но говорить о них, как о потенциальных новичках Барсы, нет смысла до лета.

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