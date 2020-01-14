Испания

Предлагаем вам предсказать, как сложится судьба нового тренера каталонцев.

Барселона уволила Эрнесто Вальверде и назначила новым тренером 61-летнего Кике Сетьена. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2022 года.

Сетьен, получивший во время игровой карьеры прозвище Учитель, известен интересным стилем футбола своих команд, однако его трофейная полка пуста. Сумеет ли он начать заполнять ее в Барселоне?

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