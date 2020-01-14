Испания

Каталонцы в сезоне-2018/19 заработали 841 млн евро.

Финансовое агентство Deloitte подсчитало доходы футбольных клубов в сезоне-2018/19. Рейтинг возглавила чемпион Испании Барселона, с доходом в 840,8 млн евро значительно обогнавшая главного конкурента – Реал (757,3 млн).

Третье место занял Манчестер Юнайтед, который также преодолел барьер в 700 млн – 711,5 млн.

Доходы 20 богатейших клубов мира выросли на 11,9% по сравнению с предыдущим финансовым периодом – до 9,3 млрд евро.

Кроме того, впервые с сезона-1996/97 самым богатым клубом Лондона стал Тоттенхэм. Он расположился на восьмом месте, Челси – на девятом, Арсенал – 11-й.

Также Deloitte отмечает, что подписание Криштиану Роналду помогло Ювентусу вернуться в топ-10 списка. Туринцы получили 459,7 млн евро дохода.

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