Испания

Контракт специалиста рассчитан на два с половиной сезона, но с оговорками.

Барселона может расстаться с новым главным тренером Кике Сетьеном по окончании этого или следующего сезона, утверждает корреспондент ESPN по каталонцам Мой Льоренс.

Соглашение на два с половиной года подписано по схеме "0,5+1+1" – таким образом, решение о продлении контракта с тренером будет приниматься по окончанию сезона.

Кике Сетьен пока не выигрывал ни одного трофея в тренерской карьере, однако славится тем, что старается прививать своим командам красивый футбол.

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