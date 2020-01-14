Испания

Барселона была весьма успешной на своем стадионе под руководством экс-тренера Атлетика.

Эрнесто Вальверде во главе Барселоны провел 69 матчей на Камп Ноу в рамках чемпионата Испании, Лиги чемпионов и Кубка Короля. В них команда потерпела лишь одно поражение.

Примечательно, что Вальверде проиграл Бетису, который тогда тренировал Кике Сетьен, в итоге сменивший Эрнесто у руля каталонцев. Матч в ноябре 2018 года завершился со счетом 4:3 в пользу севильцев.

Вальверде во главе Барселоны с лета 2017 выиграл четыре трофея: два чемпионства, Кубок и Суперкубок Испании.

Вчера "сине-гранатовые" приняли решение уволить Эрнесто Вальверде, назначив на его место Кике Сетьена.