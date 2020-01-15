Испания

Барселона знакомит своих болельщиков с новым главным тренером клуба.

Кике Сетьен сменил Эрнесто Вальверде во главе Барселоны, заключив контракт до лета 2022 года. Официальный сайт Барселоны собрал подборку интересных фактов о новом тренере.

1. Кике Сетьен начинал играть в пляжном футболе, и даже вызывался в сборную Испании.

2. В сантандерском Расинге его называют "Учитель". Он – один из легенд клуба благодаря своим выступлениям в качестве футболиста. Кике провел в Расинге двенадцать сезонов за два периода, а также тренировал кантабрийцев в сезоне-2001/02, выйдя с ними в Ла Лигу.

3. Сетьен – третий кантанбрийский тренер в истории Барселоны, после Энрике Орисаолы (1961) и Лауреано Руиса (1976).

4. В качестве футболиста Сетьен встречался с Барсой 22 раза – пять побед, пять ничьих и 12 поражений. Сам Кике забил в этих встречах два гола.

5. В роли тренера у Сетьена шесть поражений и одна победа над Барселоной. Это был единственный матч, который "сине-гранатовые" проиграли на Камп Ноу при Эрнесто Вальверде.

6. Кике Сетьен тренировал Расинг Сантандер, Поли Эхидо, Логроньес, Луго, Лас Пальмас и Бетис. К тому же, он провел один матч в роли тренера Экваториальной Гвинеи.

7. Во время одного из визитов Сетьена на Камп Ноу Серхио Бускетс подарил ему футболку с надписью: "Для Кике с любовью и обожанием того, как вы смотрите на футбол. Всего наилучшего".

8. Сетьен тренировал бывших футболистов Барселоны – Бартру, Каптума, Тельо, Санабрию, Араухо, Халиловича и Кевина-Принса Боатенга, а также одного нынешнего игрока – Хуниора Фирпо.

9. Новый тренер всегда хвалил Барселону и Лео Месси, которого считает "роскошью и лучшим игроком в истории".

10. Одно из увлечений Сетьена – шахматы. Он играл против бывших чемпионов мира Анатолия Карпова и Гари Каспарова.